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Арахамия спрогнозировал вероятность досрочного роспуска Рады

11.11.2019 / 13:53
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует с вероятностью 75%, что действующая Верховная Рада завершит свою канденцию досрочно.

Об этом свидетельствует комментарий Арахамии "Украинской правде" в кулуарах съезда партии 10 ноября в Киеве

Прямая речь Арахамии: "Мое видение - 75 процентов - вероятность, что не до конца (своего срока доработает парламент — ред.)".

"Это ощущение, нет никакого подтверждения, это интуиция", - добавил он.

При этом Арахамия опроверг вероятность, что фракция "Слуги народа" может распасться в ближайшее время.

Дословно: "Нет, думаю, фракция точно не распадется ... Для депутата выход из фракции что означает? Куда он идет? Сейчас он - депутат монобольшинства, в правящей коалиции, а когда он сам ... Может делать отдельную группу, но не знаю ... Мне кажется, что это очень слабое решение политика".

Источник 

ВР, роспуск ВР, Давид Арахамия
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