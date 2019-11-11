Арахамия спрогнозировал вероятность досрочного роспуска Рады

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18:12
Подготовленное Германией решение о смягчении Газовой директивы ЕС для "Северного потока-2" будет обжаловано
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17:20
Зеленский: бюджет на армию увеличен на 16%, есть планы построить в следующем году 4 тыс. км дорог, 100 школ, детсадов
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11:15
Криклий рассказал, на строительство каких дорог Кабмин берет кредит
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09:42
Минэкономики прогнозирует снижение инфляции до 5%
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17:19
В Кабмине ожидают, что средняя зарплата в Украине ежегодно будет расти на 2 тысячи гривен
- 18:12
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17:21
В Киеве отложили полный переход на е-билет
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18:14
У Кличко уверяют, что тарифы на отопление не изменятся до конца сезона
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11:46
Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева на следующих местных выборах
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11:15
Кличко и лидеры всех фракций Киевсовета договорились провести сессию для решения острых для Киева вопросов
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10:23
Кличко: законопроект "О столице" разрушает местное самоуправление
- 17:21
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17:59
"С моей красавицей": Влад Яма восхитил стильным выходом в свет с женой
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17:51
"Те, кто важнее всего": MONATIK умилил трепетным фото с сыновьями в Австрии
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17:58
Лилия Подкопаева в коротких шортах умилила прогулкой с новорожденной доченькой
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17:59
Не узнать: в сети появились уникальные свадебные фото MARUV
- 17:59
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09:08
Взрыв гранаты в центре Киева: двое погибших и одна ранена
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09:12
В Киеве "скорая" попала в ДТП: двое погибло, 5 пострадавших
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09:08
В центре Киева прошло вече против "формулы Штайнмайера"
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09:14
В Житомирской области цистерна влетела в автобус: 9 погибших
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09:01
В Одесской области маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли 9 человек
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