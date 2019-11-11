Войти | Зарегистрироваться
15:10

понедельник,
11 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Местные выборы в Украине могут состояться раньше осени 2020 года

11.11.2019 / 14:14
Новоназначеный глава партии "Слуга народа" и первый зампредседателя фракции политсилы в Верховной Раде Александр Корниенко заявляет о возможном проведении местных выборов до осени 2020 года.

"Мы стоим на том, что местные выборы должны закончить реформу децентрализации. Если реформа децентрализации будет закончена раньше, чем за 70 дней до местных выборов, как того требует Конституция, то, возможно, они будут раньше", - заявил Александр Корниенко во время внеочередного съезда в воскресенье, 10 ноября.

"Возможно, это будет летом, возможно, в конце весны, но не стоит воспринимать местные выборы, как будто мы хотим провести их как можно раньше. Есть логика реформы децентрализации, о которой говорил президент, он давал задание, и мы все понимаем, что ее нужно доделать, потому что у нас полстраны охвачено, полстраны нет. Нужно закончить этот процесс и тогда, конечно, состоятся местные выборы", - добавил политик.

Корниенко заверил присутствующих, что выборы в местные органы самоуправления состоятся в 2020 году.

Источник 

местные выборы, Александр Корниенко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.