Местные выборы в Украине могут состояться раньше осени 2020 года

"Мы стоим на том, что местные выборы должны закончить реформу децентрализации. Если реформа децентрализации будет закончена раньше, чем за 70 дней до местных выборов, как того требует Конституция, то, возможно, они будут раньше", - заявил Александр Корниенко во время внеочередного съезда в воскресенье, 10 ноября.

"Возможно, это будет летом, возможно, в конце весны, но не стоит воспринимать местные выборы, как будто мы хотим провести их как можно раньше. Есть логика реформы децентрализации, о которой говорил президент, он давал задание, и мы все понимаем, что ее нужно доделать, потому что у нас полстраны охвачено, полстраны нет. Нужно закончить этот процесс и тогда, конечно, состоятся местные выборы", - добавил политик.

Корниенко заверил присутствующих, что выборы в местные органы самоуправления состоятся в 2020 году.

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