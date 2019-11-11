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Сторонники УПЦ КП штурмовали апелляционный суд и направились к офису Президента

11.11.2019 / 14:26
Сторонники УПЦ КП штурмовали апелляционный суд и направились к офису Президента
Страна Источник: Страна.ua
Филаретовцы уже были возле здания Офиса, после чего направились к Киевскому Апелляционному суду

Сторонники Филарета и УПЦ Киевского патриархата сегодня проводят крестный ход в знак протеста против ликвидации их Церкви.

Как сообщает «Страна», после того как под Киевским апелляционным судом произошла стычка с Нацгвардией, участники хода пошли к Офису Президента.

Филаретовцы уже были возле здания Офиса, после чего направились к Киевскому Апелляционному суду. Там сейчас как раз слушается их иск. У стен суда верующие устроили стычку с правоохранителями из-за того, что их не пустили на заседание. Против них Нацгвардия применила газ.

Когда люди начали отходить от суда, подошла полиция, чтобы задержать одного священника и участника крестного хода как самых активных задир. Началась драка, и полиция отступила. Сейчас крестный ход спокойно идет к Офису Владимира Зеленского на Банковую.

Как сообщалось, процесс ликвидации УПЦ КП был запущен в декабре прошлого года вместе с созданием ПЦУ, в которую и влился Киевский патриархат Филарета. Летом в Министерстве культуры заявили о прекращении существования УПЦ КП.

Однако после поражения Петра Порошенко на выборах Филарет заявил, что не будет ликвидировать УПЦ КП, так как Константинопольский патриархат при предоставлении томоса ПЦУ нарушил договоренности о реальной независимости украинской Церкви.

Источник: Inpress.ua
Киев, УПЦКП
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