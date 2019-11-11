Арахамия не видит причин ротации Кабмина

"Ротации Кабмина, я думаю, не должно быть. Мы предоставили (Кабмину — ред.), кажется, один год, иммунитет фактически. Все что может быть - если кто-то будет неудовлетворительно работать, то (будет — ред.) ротация каких-то министров конкретно. Сейчас сигналов каких-то мощных, что надо кого-то менять, я не слышал", - сказал Арахамия журналистам в воскресенье, 10 ноября, перед съездом партии "Слуга народа" в Киеве.

Отвечая на вопрос, собирается ли он покидать пост главы фракции, он сказал: "До нового года точно нет планов". "У меня просто есть красные линии - это рынок земли и получение транша МВФ", - добавил Арахамия.

Источник