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Осенью возможны ротации в экономическом блоке Кабмина - Арахамия

31.08.2020 / 13:19
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил кадровых перестановок в Кабинете министров этой осенью.

Об этом Арахамия сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Я не исключаю, думаю, что осенью точно могут быть какие-то ротации по отдельным министерствам. Два-три министерства, думаю. Какие - говорить не буду, а то люди совсем перестанут работать", - отметил Арахамия.

В то же время он уточнил, что речь идет о возможных ротациях в экономическом блоке.

"У нас же люди больше всего как раз недовольны экономическим блоком. Нужны люди, у которых не просто есть видения и программы, а которые могут их быстро имплементировать в жизнь. У нас самая большая беда - огромная бюрократия во всех процессах", - добавил глава фракции "Слуга народа".

Напомним, 6 августа Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в ВР законопроект №3963, которым предлагалось повысить размер минимальной заработной платы.

Верховная Рада приняла этот закон на внеочередной сессии 25 августа. Соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов.

29 августа Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год" и передал его на подпись Президенту.

В тот же день Зеленский подписал этот закон, согласно которому с 1 сентября минимальная зарплата составит 5 тыс. грн.

Источник

Кабмин, ВР, Арахамия
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