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Арахамия: определенность по претендентам на посты в будущем Кабмине есть примерно на 70%

20.08.2019 / 13:21
Претендент на должность главы фракции "Слуга народа" в будущей Верховной Раде Давид Арахамия отмечает, что определенность по потенциальным претендентам на посты в будущем Кабинете министров Украины есть уже где-то на 70%.

Претендент на должность главы фракции "Слуга народа" в будущей Верховной Раде Давид Арахамия отмечает, что определенность по потенциальным претендентам на посты в будущем Кабинете министров Украины есть уже где-то на 70%.

"Сейчас как раз этот процесс продолжается. Чтобы это сделать за два дня (о чем сказал на днях представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине, избранный нардепом Андрей Герус – ред.), нужно готовиться пару недель. Я думаю, что на сегодняшний день готовность где-то процентов на 70. Я имею в виду шорт-листы, это 3-4 кандидата (на должности в Кабмине - ред.) на рассмотрение парламента", - сказал он журналистам в понедельник, 19 августа.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли какое-то рейтинговое голосование по кадровым вопросам, Арахамия сказал: "Вот сейчас и определяемся. Я думаю, нужно, чтобы в конце был один, но всегда есть такие ситуации, когда, например, есть два хороших кандидата, одного выбрали министром, а другой может быть заместителем министра. И это нормальная ситуация, потому что мы ориентируемся на технократическое правительство. Это должны быть профессионалы, но это не должно быть таким политическим процессом".

Он отметил, что новоизбранные депутаты от "Слуги народа" 29 августа хотят "удивить всех людей, но чтобы удивить, об этом пока не стоит говорить".

"Сейчас главное - это состав комитетов и направления из деятельности, потому что от нас ждут не шоу, в работу. Мы хотим удивить работой", - добавил Арахамия.

Он также указал, что поскольку является "возможным главой фракции", то не может быть руководителем какого-либо парламентского комитета.

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Кабмин, должности, Слуга народа, Арахамия
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