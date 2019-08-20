Филарет (Денисенко) заявил, что Патриарх Варфоломей настаивает на скорейшей ликвидации Киевского патриархата

Вселенский патриарх Варфоломей настаивает на скорейшей ликвидации Киевской патриархии.

Об этом глава УПЦ КП Филарет (Денисенко) рассказал в интервью 112.ua.

"Почему глава ПЦУ митрополит Епифаний создал ликвидационную комиссию? Потому что патриарх Варфоломей настаивает на скорейшей ликвидации Киевской патриархии. И поэтому, выполняя просьбу Вселенского патриарха, митрополит Епифаний создал незаконную ликвидационную комиссию", - отметил Филарет (Денисенко).

По его словам, вопрос об ускорении ликвидации Киевской патриархии поднимался и в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с патриархом Варфоломеем в Стамбуле.

"Президент сказал, что он не будет вмешиваться во внутренние дела церкви, а будет относиться одинаково ко всем церквям, в том числе и к Киевскому патриархату. И мы благодарны Владимиру Александровичу за то, что он занимает принципиальную позицию", - отметил Филарет (Денисенко).

В то же время глава УПЦ КП заявил, что патриарх Варфоломей планирует расширять паству за счет приходов Православной Церкви Украины.

"В Турции в Константинопольском патриархате всего 6-10 тысяч верующих. И патриарху Варфоломею надо расширить паству. По этой причине он не уступает свои епархии в северных областях Греции (Элладская Православная Церковь), острова принадлежат тоже ему, хотя это другое государство. Ему принадлежат все греческие приходы за пределами своего государства. И мечта Вселенского патриарха - чтобы все православные эмигранты принадлежали не к своим церквям, а принадлежали к Вселенскому патриархату. Поэтому патриарх Варфоломей хочет, чтобы наши украинские приходы принадлежали ему, и он это записал в томосе. Нас это не устраивает", - подытожил Филарет (Денисенко).