Войти | Зарегистрироваться
14:01

вторник,
20 августа
Онлайн
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Жизнь
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Более 20 тысяч верующих УПЦ вышли крестным ходом из Каменец-Подольского в Почаев

20.08.2019 / 12:32
Более 20 тысяч верующих УПЦ вышли крестным ходом из Каменец-Подольского в Почаев
Крестный ход Источник: Центр информации УПЦ
Верующие пройдут 210 км пути и прибудут в лавру 25 августа

На Хмельниччине, из села Должок, 19 августа, более 20 тысяч верующих УПЦ вышли крестным ходом в Свято-Успенскую Почаевскую лавру.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в молитвенном шествии принимают участие паломники из Австралии, России, Молдовы, Беларуси и Грузии.

Крестный ход начался с молебна о путешествующих, после которого представители духовенства и верующие во главе с митрополитом Каменец-Подольским и Городокским Феодором отправились в Почаевскую лавру.

Верующие пройдут 210 км пути и прибудут в лавру 25 августа.

***Крестный ход из Каменец-Подольского в Почаевскую Лавру имеет древнюю традицию. Впервые он упоминается в 1832 году. Тогда Почаевский монастырь был возвращен из унии в Православие. Это важнейшее событие в жизни всего края было ознаменовано чудом. В архивах монастыря сохранилось свидетельство, что слепая девочка Анна Акимчукова после молитвы перед иконой Божией Матери прозрела. Пришла Анна в обитель вместе со своей семидесятилетней бабушкой из города Каменец-Подольского, «до которого 200 верст». Именно в память об этом верующие каждый год повторяют подвиг маленькой Ани — идут к Божией Матери пешком.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, Почаев, УПЦ, каменец-подольская епархия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.