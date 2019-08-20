Макрон связывает восстановление "большой восьмерки" с разрешением украинского кризиса

"Возврат к "восьмерке", как и возврат к положительным отношениям между Россией и Евросоюзом, лежат через решение конфликта в Европе", - сказал он на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я думаю, что вопрос "восьмерки", с моей точки зрения, зависит от украинского кризиса, его разрешения", - добавил он.



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