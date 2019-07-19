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Путин и Макрон выразили готовность активизировать работу "нормандского формата"

19.07.2019 / 19:09
Ситуация на Донбассе стала одной из тем телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона.

Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны рассмотрели перспективы разрешения ситуации на востоке Украины.

"Выражена готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках "нормандского формата", - отмечается в сообщении.

Телефонный разговор лидеров России и Франции состоялся по инициативе французской стороны.

Источник 

Путин, нормандский формат, Макрон
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