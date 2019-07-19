Путин и Макрон выразили готовность активизировать работу "нормандского формата"

Ситуация на Донбассе стала одной из тем телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона.

Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны рассмотрели перспективы разрешения ситуации на востоке Украины. "Выражена готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках "нормандского формата", - отмечается в сообщении. Телефонный разговор лидеров России и Франции состоялся по инициативе французской стороны. Источник