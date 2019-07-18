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Митрополит Онуфрий рассказал, зачем придерживаться Конституции

18.07.2019 / 12:07
Митрополит Онуфрий рассказал, зачем придерживаться Конституции
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель УПЦ подчеркнул, что начинать изменения в стране нужно с исполнения Конституции, и выполнять этот Закон должны все, «начиная от топовой фигуры и заканчивая простым заурядным человеком»

Украинцы должны осознать, что в цивилизованной, европейской стране имеют право на жизнь люди с различными взглядами, культурами и вероисповеданиями.

Об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в интервью телеканалу «Украина», сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт УПЦ.

Митрополит Онуфрий пояснил, что что для того, чтобы вернуть мир в страну, «мы просто должны осознать, что у нас страна цивилизованная, с европейской культурой и мы в этой стране должны дать возможность жить людям с различными взглядами на жизнь, с различными культурами, с разными верами».

Предстоятель УПЦ подчеркнул, что начинать изменения в стране нужно с исполнения Конституции, и выполнять этот Закон должны все, «начиная от топовой фигуры и заканчивая простым заурядным человеком».

«Мы должны помнить, что надо наполнять себя любовью к ближнему, терпением, уважением, - сказал Предстоятель УПЦ . - Надо себе насекать на челе, что я не лучший. Не пытаться, чтобы ближний был абсолютно похож на меня. Надо помнить, что у Бога свои взгляды на людей, на их внутреннее состояние. Бог нас терпит - и мы должны друг друга терпеть. Будем терпеть друг друга, уважать друг друга, любить друг друга - будет у нас мир, будет согласие и будет у нас все. На этом строится все: и экономический рост, и социальное, и духовное - все строится на мире».

Митрополит Онуфрий отметил, что люди должны придерживаться этого принципа самосохранения, иначе «мы просто сами себя уничтожим».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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