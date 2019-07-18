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Венский суд: экстрадиция Фирташа затягивается до зимы

18.07.2019 / 12:18
Экстрадиция украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США затягивается и произойдет не раньше начала зимы этого года.

Пресс-секретарь суда Кристина Зальцборн отметила: "По состоянию на сейчас нет даты экстрадиции. Обвиняемый обратился о возобновлении дела и подал множество документов. По австрийскому процессуальному кодексу, можно давать разрешение на повторное открытие дела, что и было сделано".

"Учитывая массив информации и новых доказательств, добавленных к делу, потребуется некоторое время для оценки запроса на повторное открытие. Впрочем решение суда вновь может быть обжаловано. Поэтому даже после того, как судьи примут решение о повторном открытии дела, я не думаю, что оно будет завершено", - сказала она.

"Думаю, рассмотрение дела затянется дольше осени. Все зависит от времени процедуры повторного открытия дела", отметила Зальцборн.

Напомним 16 июля министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Фирташа в США.

В то же время, адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Фирташ останется в Австрии, пока суд не примет решение по этому ходатайству.

Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро и с тех пор он оспаривает свою экстрадицию в США.
США обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Фирташ стал известен после появления скандальной компании "Росукрэнерго" - газового посредника между Россией и Украиной. Известность ему принесла также его война с экс-премьером Юлией Тимошенко.

Источник 

США, экстрадиция, Австрия, Фирташ
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