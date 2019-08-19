Зеленский призвал Израиль признать Голодомор актом геноцида украинского народа

"Наши народы пережили все трагедии новейшей истории - Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим. (…) Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - сказал Зеленский в заявлении для прессы в понедельник, 19 августа, в Киеве после встречи с Нетаньяху.

Как сообщило посольство Израиля в Украине, в понедельник, 19 августа, Нетаньяху возложил цветы к Мемориалу памяти жертв Голодомора в Киеве.

После переговоров и заявления для прессы Зеленский и Нетаньяху приняли участие в мероприятиях почтения памяти жертв трагедии в Бабьем Яру.

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