Украинский Голодомор и Германия: выбор между совестью и Москвой

В начале недели Комитет по петициям немецкого Бундестага рассматривал на открытом заседании петицию о признании Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида против украинского народа.

В течение часа инициатор петиции, украинская активистка из Мюнхена Наталья Ткачук и немецкий профессор Герхард Симон информировали около 30 депутатов о том, как Сталин пытался с помощью искусственно созданного голода подавить в украинцах даже намек на стремление к самостоятельности. Приводились цифры, которые не имеет смысла здесь повторять, каждый украинец их знает.

Украинцы-то знают, а немцы – нет. И даже не на уровне рядового бюргера, который вообще не слышал об этих страшных событиях, а на уровне вполне себе образованных людей. О Голодоморе пока знают только эксперты по Украине, историки, и вот сейчас - некоторые политики, которые начали понемногу углубляться в тему, поскольку надо будет принимать решение.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОТИВ

Проигнорировать петицию, которая набрала к тому времени более 73 тысяч подписей при необходимых 50 тысяч, не удалось. Хотя, видимо, желание такое было. Прошло 5 месяцев после того, как был завершен сбор подписей под электронной петицией на сайте немецкого парламента, и вот комитет организовал рассмотрение.

Официальную позицию и взгляд на ситуацию со стороны федерального правительства поручили представлять государственному секретарю МИД ФРГ Михаэлю Роту. Тот совершенно четко заявил, что правительство всячески разделяет боль Украины, но категорически против юридического признания Голодомора геноцидом.

Голодомор в Украине в 1932-1933 годах, по мнению госсекретаря внешнеполитического ведомства, - это «страшный, ужасный голод, за который несут ответственность люди, и который привел к гибели миллионов людей от голода». Но, продолжил дипломат, «между политической и международно-правовой оценкой есть разница».

Итак, в политической плоскости Берлин сколько угодно готов осуждать жестокую политику Сталина, сочувствовать украинскому народу, «определенно» поддержать декларацию по случаю 85-й годовщины Голодомора на 73-й ГА ООН и даже проводить информационные кампании, чтобы рассказать об этом населению.

Тем не менее, федеральное правительство не считает «целесообразным» давать международно-правовую оценку Голодомору как факту геноцида.

Основных аргументов немецкого МИД против признания - два. Первый - понятие “геноцид” было определено ООН как международное преступление только в 1948 году. «Федеральное правительство не считает, что события, которые происходили до 1948 года, можно назвать геноцидом согласно международному праву», - заявил госсекретарь МИД.

Минуточку! Такой аргумент на самом деле выглядит несколько странным. Не Бундестаг ли в 2015 году признал геноцидом уничтожение в 1915 году властями Османской империи армянского населения на контролируемых ею территориях? В МИД должны были бы это не забывать. Но что там точно помнят, так это то, какие «вырванные годы» устроила из-за этого Берлину Анкара.

Помнят и не хотят повторения такой свистопляски с Москвой? Неслучайно же некоторые парламентарии задавали вопрос: а как Россия отреагирует в случае признания нами Голодомора геноцидом? Ну как отреагирует? Как всегда – встанет в позу «оскорбленного достоинства» и забросает нотами протеста. Вряд ли дело дойдет до разрыва дипломатических и других отношений. Ну ничего же страшного в конце концов не произошло с теми 23 странами, которые признали.

Однако немецким дипломатам стоило бы осторожнее использовать именно этот аргумент, учитывая свою собственную историю. Ведь найдутся люди, которые могут, например, захотеть поставить под сомнение факт геноцида против евреев со стороны национал-социалистов в Германии. Это же произошло до 1948 года, когда ООН внесла соответствующее положение в международное уголовное право.

Аргумент номер 2 - кроме украинцев в те годы жертвами голода стали россияне, казахи, кавказцы и поволжские немцы.

Профессора Симона этот аргумент «не убеждает». «Согласно конвенции 1948 года, нет «конкуренции жертв»; нет правовых рамок, которые говорили бы: у нас было больше жертв, чем у вас. Для конвенции не имеет значения, что среди жертв были другие этнические группы», - объясняет он автору.

Да, кроме украинцев погибали другие. Более того, в пропорциональном отношении к общей численности населения казахов умерло даже больше, правда, причины голода там были другие. И фактом остается то, что наибольшее количество жертв составляли именно украинцы. Но только в отношении украинцев Сталин «национализировал» морение голодом, только на территории Украины искусственно созданный голод был использован генсеком большевиков в привязке к национальности, для расправы с врагами, которых он видел в украинском селянстве, но также интеллигенции, для того, чтобы задушить возможные мысли о государственности, независимости, подчеркнул Симон.

«Для меня совершенно ясно, что это преступление против человечности, геноцид против украинского народа», - заявил профессор.

СТРАХ ПЕРЕД ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Немецких же политиков напрягает непонимание, чего именно хочет Украина, призывая к тому, чтобы назвать преступление своим именем.

«Главная наша цель – просто чтобы наконец весь мир признал, что Голодомор в Украине 1930-х годов был геноцидом, направленным на то, чтобы уничтожить украинцев как нацию. Украина не требует от России никаких возмещений», - уверяла депутатов и затем журналистов инициатор петиции Ткачук, у которой бабушки с дедушкой еле пережили голод 1930-х.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в ФРГ Андрей Мельник (справа) и профессор истории Герхард Симон перед рассмотрением Комитетом по петициям Бундестага петиции о признании Голодомора 1932-1933

Герхард Симон отмечает, что речь идет о «политико-моральной классификации человеческого преступления». Он разделяет позицию украинской стороны о том, что конкретные политические или тем более уголовные последствия с этим никак не связаны. Поэтому, сказал он членам парламентского комитета, классификация Голодомора как геноцида вполне возможна.

Правительство таким заверениям не верит.

«Конечно же, после этого (признания) последуют иски относительно возмещения.... Признание – не абстрактное чествование жертв, это предполагает ответственность», - настаивает Михаэль Рот.

Он обеспокоен, что Украина со временем таки начнет выдвигать претензии России? Откуда такая тревога? Не потому ли, что претензии могут прозвучать и в адрес самой Германии?

Спросите, к чему тут вообще Германия? Дело в том, что в условиях тотального сокрытия Москвой информации о голоде, немецкие власти, одни из немногих, были как раз достаточно хорошо осведомлены о том, что происходило.

«... Теперь уже установлено, что катастрофа голода охватила всю Украину и что исключениями являются районы, где еще есть хлеб. Судя по имеющимся достоверным сообщениям, в украинских селах умерло от голода 80% населения», - писал немецкий консул в Одессе в письме на министерство иностранных дел Германии в 1933 году. Сельскохозяйственный атташе Германии в СССР Отто Шиллер активно сообщал своему МИД, что его цифра в 10 млн погибших не была бы преувеличением; определенная его информация даже разошлась в немецких СМИ, что вызвало возмущение и страх в Москве. К министру иностранных дел Германии К. фон Нойрату с просьбой об организации помощи голодающему населению Украины в декабре 1933 года обращался комитет помощи голодающим на Украине. Были и другие сигналы.

Но в самой Германии в тот год к власти пришла гитлеровская НСДАП и им было не до этого...

Вопрос ответственности для немцев – не пустой звук. Если они уже начинают посыпать голову пеплом, то делают это по полной программе. Рот мотивирует, почему Берлин признал геноцид армян: Германия все видела и не сделала ничего, чтобы предотвратить такое страшное преступление. Совесть замучила через 100 лет, то есть. Почему же тогда не должно быть стыдно за то, что позволить Сталину убить столько людей?

Кроме немцев, в курсе также были французы, японцы, итальянцы... Кое-где в прессе появлялись некоторые сообщения, но широкой огласки это не получило. Если бы тогда мировое сообщество не промолчало, если бы не промолчали мировые политики, Сталин, наверное, не остановился бы в своей ненависти, но, по крайней мере, не дошло бы до таких жертв.

РАБОТА ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Итак, подписи собрали, внимание безусловно привлекли. Что же дальше?

А впереди огромная работа. За ближайшие месяцы (по оценкам - от 6 до12), если вопрос вообще будет вынесен на пленарное заседание Бундестага, надо приложить все усилия для того, чтобы предоставить депутатам полную картину и все факты, максимально их информировать.

В частности, в начале 2020 года планируется, как рассказал автору посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, поездка членов петиционного комитета во главе с его председателем в Украину, чтобы они на месте смогли почувствовать, насколько этот вопрос важен для украинского народа.

Украинцы же Германии должны продолжать проводить акции, и не только в ноябре, а в течение года. «Работаем дальше. Украинцы в Германии много лет подряд занимаются темой, чтобы ознакомить с ней немцев. Проводим много мероприятий: акции на площадях, конференции. Надо еще больше работать», - говорит Наталья Ткачук.

Не помешала бы более активная разъяснительная работа Украинско-немецкой исторической комиссии. Этот орган неоднократно вспоминал госсекретарь Рот, демонстрируя горячее желание федерального правительства делать все возможно, чтобы общественность узнала о страшных преступлениях сталинского режима в Украине.

Впрочем, у посла Мельника есть очень серьезные замечание относительно работы этого органа, к созданию которого он и сам в 2015 году приложил руку, убеждая немецкий МИД в необходимости открытия финансирования для деятельности комиссии. «Я могу откровенно сказать, мы не довольны, мало того, мы разочарованы так называемой работой этой комиссии на протяжении последних 4 лет», - сказал посол автору. Он указывает на фактическую бездеятельность, причем в первую очередь украинской части комиссии. В частности, накануне рассмотрения такого вопроса, как признание Голодомора геноцидом. Остались без ответа многочисленные обращения дипломата к украинскому сопредседателю комиссии, органа, который ограничивается одной конференцией в год, на которой обсуждают «второстепенные вопросы», вместо того, чтобы заниматься ключевыми проблемами.

«Это недопустимо. И мы постараемся изменить такой подход. Мы будем вообще ставить под вопрос принцип работы этой комиссии. А называть ее Немецко-украинской комиссией по состоянию на сегодня, исходя из результатов ее работы, пока что язык не поворачивается. Это - Немецкая комиссия, в которой формально участвуют несколько украинских историков», - возмущается в разговоре с агентством Мельник.

Значит, время еще есть. Использовать его надо максимально.

100 ЛЕТ РАЗДУМИЙ

Откровенно говоря, шансов, что Бундестаг таки признает Голодомор геноцидом, очень мало. Однако немецкие власти могут попытаться найти какое-то «соломоновое решение», вроде осуждения Голодомора как страшного преступления и одной из самых страшных гуманитарных катастроф ХХ века.

Но даже в таком случае это будет большой нашей победой. Ведь тема Голодомора уже начала звучать. Некоторые депутаты начали изучать проблему. Интересно и даже странно, но до сих пор единственной из шести фракций Бундестага, которая занялась тем, чтобы хотя бы попыталась разобраться в исторических фактах, стала “Альтернатива для Германии”, которую называют не иначе как правопопулистская и пророссийская...

Михаэль Рот выразил благодарность за инициативу с петицией, которая даст возможность немцам, которые ничего об этом не знали, узнать об «еще одном факте чудовищных преступлений» против человечества.

Стоит внимания то, что госсекретарь отметил: более насущным в МИД считают признание Германией ответственности за преступления национал-социалистов не только перед российским народом, но и перед украинцами и белорусами. И это тоже большой прогресс (хотя и в форме «побочного продукта»), ведь до сих пор в Берлине об этом говорить не хотели.

Все больше обычных людей в Германии также узнают о Голодоморе, ведь об этом начинает писать пресса, а в Интернете - было бы желание - информации достаточно, главное зажечь интерес. За это надо благодарить не в последнюю очередь украинцев Германии.

Стоит вспомнить, что вообще «мировую волну» о Голодоморе запустили именно зарубежные украинцы. Это была диаспора из США в 1980 годах. До этого о Голодоморе не говорили вообще, а сейчас уже 17 стран (вместе с Украиной) признали его геноцидом.

Геноцид, согласно официальной формулировке, - это форма коллективного насилия, действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую, религиозную или иную исторически сложившуюся культурно-этническую группу как таковую путем: убийства членов этой группы; причинения тяжкого вреда их здоровью; мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе; изъятия детей из семьи; предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы.

Следовательно то, что организовала советская власть, в первую очередь на территории черноземной плодородной Украины, полностью соответствует международному определению понятия «геноцид». Для того, чтобы этого не увидеть, надо быть или слепым, или предвзятым, или испуганным.

Или, видимо, просто немцам, как и в случае с армянами, нужно 100 лет на переосмысление?...

Ольга Танасийчук. Берлин

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