Загрязнение воздуха: еще СО в норме, но торфяники уже горят. А мы еще и листья жжем!

На днях наблюдательные пользователи соцсетей много писали о том, что над Украиной, и в частности над Киевом, зафиксирован повышенный уровень концентрации угарного газа в атмосфере, о чем стало известно по данным международного онлайн-мониторинга Windy. Судя по онлайн-карте, на сегодня в Украине ситуация едва ли не худшая в Европе. Поэтому естественно, что у многих возникли вопросы - а насколько это опасно, с чем связано и когда исправится?

Листья в штиль не жгут

Поскольку октябрь выдался теплым, Украину, особенно центральные ее части, в последние дни накрыли густые утренние туманы. Как говорят метеорологи, страна находится в зоне мощных антициклонов, что обуславливает слабый ветер, а иногда - полный штиль. Это в свою очередь повлекло атмосферный «застой», в условиях которого резко повысилась концентрация различных вредных и даже опасных веществ (например, угарного газа) в воздухе.

В понедельник, 21 октября, в соцсетях распространилась информация о высоких уровнях загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода в городах на всей территории Украины: от Киева до Харькова, от Винницы до Мариуполя.

Жители Киева сразу забили тревогу в социальных сетях, обвиняя городские службы в замалчивании. Мол, дышать нечем, а сервис «Уровень загрязнения воздуха в Киеве» на сайте КГГА не работает. "Последняя новость на этом сайте касается высаженных кустов и датируется 19 октября. НИ СЛОВА о загрязнении воздуха!", – возмущался Владимир Анфимов, экс-глава по связям одной из общественных организаций. По сети ширились слухи о повышенном содержании в воздухе ядовитого угарного газа (СО).

Синоптик Наталья Диденко одной из первых отреагировала на ситуацию: “Пока люди переживают, что это может быть - в соцсетях ширится карта очень высокой концентрации СО, то есть, угарного газа, а любые соответствующие структуры, которые должны успокоить население или хотя бы что-то сказать - что это фейк, ерунда или правда, ничегострашного или всепрячьтесь - как всегда занимают позу страуса, попробуем немного успокоиться".

Как известно, СО образуется в результате неполного сгорания топлива в автомобильных двигателях и отапливаемых приборах, работающих на угле или на других видах природного топлива и при "благоприятных" атмосферных условий возможно повышение его концентрации в воздухе до угрожающих значений.

Наталья Диденко

По словам Натальи Диденко, уже длительное время над Украиной преобладает антициклональний характер погоды, когда осадки маловероятны, ветер или слабый, или вообще штиль. "Мы в сухой воздушной массе. Если учитывать сезон массового опадения листьев, количество выкопанной сухой ботвы на огородах, подготовку огородов и полей к зимнему периоду, огромные масштабы сжигания, на пещерном уровне - сознание многих граждан, почти полное отсутствие наказания за сжигание травы , бездействие соответствующих структур, регулярных предупреждений и объяснений, то картина выглядит печальной. Сухой воздух, слабый ветер или штиль еще долго будут определять погоду в Украине". И, как предупредила синоптик, ближайшее время рассчитывать на смену погоды не приходится, потому что антициклон удержится.

Официальные сообщения: "Сохраняем спокойствие"

Только после активного обсуждения в соцсетях, государственные органы и службы отреагировали на ситуацию.

"Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, как головная организация по вопросам методического руководства сетью наблюдений за химическим загрязнением окружающей среды сообщает, что по данным наблюдений сети гидрометеорологических организаций концентрации оксида углерода в последние дни оставались в своих привычных параметрах", - говорится в сообщении. В частности, в Киеве максимальные разовые концентрации оксида углерода на стационарных постах колебались в пределах 0,4-1,0 ПДК (предельно допустимая концентрация), в Виннице - 0,3-0,4 ПДК, в Харькове - 0,3-0,8 ПДК, в Кропивницком - 0,6 ПДК.

"Вообще, за последние дни концентрации оксида углерода, которые бы характеризовались, как высокие, на сети мониторинга гидрометслужбы не зарегистрированы", - добавили в обсерватории.

Эксперты отмечают, что осенние погодные условия - туманы, наличие приземных инверсий, когда у земли образуется задерживающий слой воздуха, могут способствовать накоплению загрязняющих веществ. Но по данным наблюдений на сети мониторинга гидрометслужбы, в последние дни высоких уровней загрязнения оксидом углерода не зафиксировано.

Премьер-министр Алексей Гончарук тоже успокоил: мол, разбираемся. "Предварительно мне доложили, что, по официальным данным, у нас в воздухе ничего аномального не наблюдается, и качество воздуха сейчас в границах предельно допустимой концентрации. То есть никаких аномальных превышений чего-то опасного в воздухе мы не видим".

И опять этот торф…

В то же время, в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА сообщили, что кроме погодных условий на состояние воздуха в столице влияют огромные масштабы сжигания листьев в частном секторе в пригородах. "При сгорании одной тонны растительных остатков в воздух высвобождается около 9 кг микрочастиц дыма, в состав которого входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. Например, из тлеющих листьев и травы, без доступа кислорода, выделяется бензопирен. Кроме того, с дымом в воздух высвобождаются диоксины - одни из самых ядовитых для человека веществ. Дым даже от одного небольшого костра в условиях антициклона и штиля распространяется на огромную территорию района и горизонтально, и вертикально".

Там напомнили, что сжигание листьев чрезвычайно вредно для здоровья людей и экологического состояния города и является прямым нарушением ряда норм действующего законодательства, что влечет наложение штрафов от двадцати (340 грн) до ста (1700 грн) необлагаемых доходов граждан (согласно ст. 152 КУоАП).

Но опаснее для здоровья киевлян сейчас другое - в Управлении экологии добавляют, что в области загорелись торфяники. "Сейчас в селе Романкив, Обуховского района, горит более 1,4 га торфяников, тушение продолжается. Из-за погодных условий и большой площади возгорания наблюдается ухудшение воздуха в Голосеевском районе г.Киев. Дым от торфяных пожаров опасее для здоровья, чем дым от горения древесины, поскольку при сгорании торфа из него выделяется много соединений углерода, серы, азота и других попутных веществ. То есть: CO, CO2, SO2, NO2. Поэтому на место пожара направлены "Киевский лабораторный центр МЗ Украины" и лаборатория КАРС "Киевская служба спасения" для проведения замеров", - сообщают в управлении.

Специалисты будут следить за ситуацией, но похоже, что слухи о сверхвысоком загрязнении воздуха в Украине во всем Киеве все же преувеличены. Листья не жгите и знакомым не давайте этого делать! А так - можем насладиться последними теплыми днями этой осени сполна.

Юлия Горбань, Киев

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