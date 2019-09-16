Войти | Зарегистрироваться
19:09

понедельник,
16 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Диоксид серы, оксид азота, формальдегиды: в КГГА объяснили загрязненный воздух Киева

16.09.2019 / 17:49
В атмосферном воздухе в Киеве содержание примесей пыли, диоксида серы, оксида азота и формальдегида превышает предельно допустимую концентрацию.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, КГГА

По результатам исследований, содержание пыли составило 0,10-0,20 мг/м.куб при предельно допустимых 0,15, содержание диоксида серы - 0,018 - 0,126 при допустимых показателях в 0,050, содержание оксида азота - 0,04-0,36 (предельно допустимый показатель - 0,04), содержание формальдегидов - до 0,015 при допустимых 0,003, оксида углерода - от 0 до 3 ед, (предельно допустимый показатель - 3).

Данные о состоянии воздуха в ГСЧС обнародовали состоянию на 13 сентября по итогам исследований стационарных постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории.

В свою очередь в КГГА объяснили проблемы чистоты воздуха в Киеве, в частности, большим количеством пожаров вблизи столицы.

Как заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, за последний месяц в окрестностях Киева произошло более 800 пожаров.

Прямая речь: "В сравнении с прошлыми месяцами этот показатель вырос почти в 7 раз. Участились случаи поджогов травяных настилов. Проблемы экологии и чистоты воздуха в Киеве вызваны рядом факторов. В частности, работой промышленных предприятий, увеличением количества автомобилей, ростом случаев пожаров на территории Киевщины и т.п.".

Детали: По словам Поворозника, городские власти мониторят состояние воздуха, особенно на территориях, где наблюдается наибольшая задымленность - жилые массивы на левом берегу Киева.

Напомним, в июне, по данным метеорологов, уровень загрязнения воздуха диоксидом азота в Киеве достиг 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевской площадей.

В ГосЧС заявили о росте загрязнения воздуха в Киеве из-за увеличения автомобильного трафика.

Источник 

Киев, загрязнение воздуха
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.