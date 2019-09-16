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В КГГА насчитали в Киеве 107 домов, непригодных для проживания

16.09.2019 / 18:12
Наибольшее количество непригодных для проживания домов расположены на Подоле

В Киеве по состоянию на июль 2019 года насчитывается три дома в аварийном состоянии и еще 104 дома - в непригодном для проживании состоянии.

Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА, передает LB.ua.

Наибольшее количество непригодных для проживания домов расположены на Подоле – 34 дома. В Шевченковском районе один аварийный дом (Дмитриевская, 52-а) и 24 в непригодном состоянии. В Соломенском районе 15 домов непригодны для проживания, все они находятся в коммунальной собственности. В Печерском районе – один в аварийном состоянии на Большой Васильковской,17-б.

На территории Святошинского района Киева три непригодных для проживания дома находящихся в коммунальной собственности (улица Отдыха, 9; улица Августовская, 16/21; Проспект Победы, 103-А) и ещё два – ведомственной: улица Михаила Котельникова, 47; улица Бахмачская, 20.

На Оболони - 12 непригодных для проживания домов, из них один находится в собственности ОСББ (Федора Максименко, 21-А). В Голосеевском районе один дом в аварийном состоянии (Голосеевский проспект, 70-2), ещё 14 – непригодны для проживания.

В Днепровском районе, по данным КГГА, жилых домов в аварийном или непригодном для проживания состояниях нет; такая же ситуация в Дарницком районе. В Деснянском районе 778 многоквартирных жилых домов, все они пригодны для проживания.

В то же время распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета от 26 июля 2017 года за неудовлетворительное состояние (дом поражен токсичными грибковыми организмами) предусмотрено отселение жителей дома на улице Милютенко, 23 Деснянского района столицы в новый дом на пересечении улиц Милютенко и Шолом-Алейхема, сообщает издание.

Источник: Inpress.ua
кгга, киев, столица, Подол, аварийные дома
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