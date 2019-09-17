В Киеве титушки напали на съемочную группу

В Киеве компания агрессивных молодых людей напала на съемочную группу, которая пыталась зафиксировать рейдерский захват коммунальной территории.

Они били ногами авто журналистов и бросили в стекло кирпич. Видеозапись с места ЧП опубликовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

«Просим помочь в поиске "титушек", которые напали на съемочную группу, которая приехала на Подол для фиксации рейдерского захвата коммунальной территории и невыполнения решения суда», – сказано в сообщении.

По предварительной информации, участниками нападения являются люди, причастные к драке и стрельбе в сотрудников "Муниципальной варты", которая произошла в августе в парке Голосеевского района в ночь на 20 августа.