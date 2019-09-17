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Волкер о выдаче Цемаха России: цена не настолько высока, как об этом говорят

17.09.2019 / 11:17
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает преувеличенным значение подозреваемого Владимира Цемаха, которого передали России в рамках обмена удерживаемыми, в расследовании авиакатастрофы МН17.

Об этом шла речь в интервью Волкера 1+1

Прямая речь: "Не думаю, что мы бы узнали что-то новое от подозреваемого в атаке на МН17, кроме того, что мы уже знаем. Поэтому, не думаю, что цена была настолько высокой, как об этом говорят".

"В то же время, важно освободить пленных из России. Очень важно. Поэтому, считаю, обе страны сделали шаг вперед, и, я надеюсь теперь, чтобы придать дальнейший импульс, надо провести еще обмены".

На вопрос, есть ли шанс еще одного обмена до конца года, Волкер ответил, что это зависит от обстоятельств.

Он считает, что должно быть предложение обменять "всех на всех", но могут быть проблемы с определением, поскольку Россия распространяет свою трактовку пленных на тех, кто задержан в ходе конфликта, и на тех, кто арестован по разным причинам в других местах.

Волкер также отметил, что желание обмена есть у Украины. И если Россия продемонстрирует такое же желание, то его возможно будет провести.

Напомним: 7 сентября Украина передала России фигуранта дела о сбитом над Донбассом малазийском "Боинге" рейса MH17 Владимира Цемаха согласно условиям обмена пленными.

В тот же день появилась информация, что прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать Цемаха. Россияне это отрицали.

9 сентября российский адвокат Николай Полозов предположил, что Россия может выдать Цемаха Нидерландам.

Адвокат отметил, что Цемаху нет смысла отказываться от показаний, поскольку в таком случае будет два вида доказательств – полученные в Украине и полученные в России. Последние будут восприниматься более критично.

11 сентября Нидерланды переквалифицировали Цемаха с ключевого свидетеля по делу MH17 в подозреваемого.

Бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха в июне 2019 года задержали украинские спецслужбы. Официальная версия – на линии разграничения, по данным родственников Цемаха – вследствие спецоперации на территории "ДНР".

Есть архивное видео, на котором Цемах, похоже, признается в причастности к трагедии с "Боингом", а именно, что он прятал ракетную установку, из которой его сбили боевики.

Источник 

Нидерланды, Зеленский, Волкер, Цемах
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