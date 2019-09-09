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Луценко о Цемахе: Россия будет разыгрывать карту обиды Нидерландов

09.09.2019 / 11:18
Бывший генпрокурор Юрий Луценко считает, что РФ будет разыгрывать карту обиды со стороны Нидерландов на Украину из-за выдачи России подозреваемого в деле МН17 Владимира Цемаха.

Об этом свидетельствует страница Луценко в Facebook.

« Конечно, эту карту обиды голландского общества (им же созданную) будет разыгрывать Путин и его подпевалы в Европе. Их цель – снять санкции ЕС против РФ, которые были введены именно после сбивания МН17. Противодействие этому – задача высшего руководства государства и МИД. ...Я имел несколько разговоров о нем (Цемахе – ред.) и с голландскими коллегами по международной следственной группе, и с президентом и его командой», -отмечает Дуценко.

«Для всех, кто шепчет или кричит об измене, хочу сказать: украинская сторона отложила обмен и сделала (уже после моей отставки) все возможное в сложившейся ситуации. Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции. Судить его голландцы смогут так же, как с марта 2020 будут судить первых 4 подозреваемых – заочно», - пишет он.

Луценко считает, что ситуация с Цемахом не могла «останавливать освобождение украинцев, некоторые из которых годами мужественно противостояли Кремлю».

Он добавил, что как генпрокурор организовывал юридическую подготовку при двух последних обменах – 74 украинца на 306 в декабре 2017 года и 35 на 35 в субботу.

По его словам, обмен пленных и заключенных Кремля – это не только напряжение прокурорской и судебной системы, но и максимальное моральное напряжение.

Прямая речь: «Как выдать Гаджиева, который убил 7 наших и 8 ранил? Или Прасолову, которая подорвала офицера СБУ. Или как отдать подозреваемого Нидерландами в организации сбивания МН17 Цемаха? Для меня ответ очевиден – это война. И обмен наших бойцов на солдат агрессора или подконтрольных им сепаратистов – не позор и не измена. Освобождение наших – священный долг государства».

Напомним, в субботу, 7 сентября, состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. России вернули, в частности, Владимира Цемаха.

Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.

Глава МИД Нидерландов Стефан Блок в письме к парламенту страны сообщил, что Нидерланды смогли допросить Цемаха по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России.

Местные СМИ также сообщили, что после обмена прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать Цемаха.

5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.

Бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха в июне 2019 года задержали украинские спецслужбы. Официальная версия - на линии разграничения, по данным родственников Цемаха - вследствие спецоперации на территории "ДНР".

Есть архивное видео, на котором Цемах, похоже, признается в причастности к трагедии с "Боингом", а именно, что он прятал ракетную установку, из которой его сбили.

Как пишут СМИ, вследствие операции по вывозу Цемаха из оккупированного Донецка один боец 74-го отдельного разведбата ВСУ погиб, еще один - потерял ногу.

Источник 

РФ, Нидерланды, Цемах, Дуценко
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