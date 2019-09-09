Прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать Цемаха

Об этом сообщают нидерландские издания NOS и Nu.nl и российское издание Insider.

«Нидерланды хотели помешать переводу Цемаха в Россию. В настоящее время генеральный прокурор попросил Россию выдать подозреваемого в деле MH17, говорится в письме правоохранителей родственникам жертв авиакатастрофы», - пишет NOS.

«Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать подозреваемого MH17 Владимира Цемаха, сообщила генеральная прокуратура родственникам жертв воздушной катастрофы», - пишет другое издание Nu.nl.

Как пишет российское издание Insider, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась отвечать на вопрос о том, выдаст ли Россия обвиняемого.

Прямая речь Захаровой: Сначала надо определить его правовой статус, а этот вопрос комментирует не МИД, а Татьяна Москалькова. Когда его правовой статус будет определен — тогда обращайтесь к нам.

Прямая речь уполномоченной РФ по правам человека Татьяны Москальковой: Цемах остается обвиняемым по делу, которое Украина пока не закрыла. В соответствии с действующим законодательством он может давать показания по видеосвязи, либо приезжать для показаний в суд, а затем возвращаться в Россию. О требовании Голландии о выдаче мне неизвестно, с этим вопросом следует обращаться в Генпрокуратуру.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. России вернули, в частности, Владимира Цемаха.

5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.

В Генпрокуратуре сообщили, что Цемах обязан не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, однако проблема в том, что боевик проживал на временно оккупированной территории.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что находится в тесном контакте с украинскими властями по поводу освобождения Цемаха. Однако при этом отметил, что последние сообщения из Киева "вызывают много вопросов".

Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.

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