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62% українців заявили, що готові захищати країну, - опитування

24.04.2024 / 17:27
В Україні виявили найвищу готовність воювати за свою державу серед країн Європи. 62% опитаних українців заявили, що готові захищати країну.

Про це свідчать результати опитування Gallup International, повідомляє група Рейтинг.

33% не готові. 4% не визначився із відповіддю.

Респонденти з країн Азії продемонстрували найбільшу готовність воювати за свою державу. Найвищі показники у Вірменії та Саудівській Аравії, там 96% та 94%. Також високий рівень в Азербайджані, Грузії, Афганістані, Індії та Пакистані.

Найбільший показник тих, хто не визначився у країнах Америки та Європи.

Більше готові воювати мешканці країн Центрально-Східної Європи, менше - Південної. Усього найменше серед європейських країн готові воювати за свою державу в Італії, Німеччині, Австрії, Іспанії та Болгарії.

У Молдові готові воювати трохи більш ніж половина опитаних. У Румунії та Польщі - дещо менше половини.

Усього найменше у сіті готових воювати в Японії.

Міжнародне опитування Gallup International End of Year Survey було започатковане та розроблене 1977 року. Воно проводить щороку. Цьогоріч пройшло у 41 країні світу.

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