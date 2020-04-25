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МВС: З початку квітня кількість перереєстрацій авто через закон про мобілізацію зросла на 42%

24.04.2024 / 16:25
З початку квітня кількість реєстраційних операцій у сервісних центрах МВС зросла на 42%. Найбільший попит спостерігається на перереєстрацію за договорами купівлі-продажу та дарування, свідчить статистика Головного сервісного центру МВС.

Згідно з оприлюдненими даними, за перший тиждень квітня у сервісних центрах МВС України було проведено 43 578 реєстраційних дій, упродовж другого тижня – 48 784, а третього – 61 816.

Зазначається, що саме за договором купівлі-продажу з початку квітня було переоформлено 110 997 транспортних засобів. Для порівняння, за аналогічний період березня таких операцій було 74 389.

Водночас, за договором дарування за перші три тижні квітня було здійснено 2 564 перереєстрацій, тоді як за аналогічний період березня – 444.

Зауважимо, що саме у березні розпочався бум перереєстрацій автомобілів на жінок, зокрема через договори дарування. За даними МВС, станом на кінець 2023 року кількість перереєстрацій зросла в 2,3 рази, що може свідчити про бажання власників обходити потенційні обмеження, прописані в законі про мобілізацію.

авто, МВС
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