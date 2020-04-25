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Зеленський: росія планує зірвати Саміт миру

25.04.2024 / 09:10
Зеленський: росія планує зірвати Саміт миру
Президент України Володимир Зеленський заявив про наявність у нього точної інформації, як росія планує зірвати Саміт миру.

"У нас є точна інформація від розвідки – конкретні дані, – що росія не просто хоче зірвати Саміт миру, а й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше", - сказав він у середу в Києві, виступаючи перед представниками дипкорпусу.

https://interfax.com.ua/news/general/982680.html

"Ми поділимося з вами, шановні партнери, на рівні дипломатів, на рівні розвідок, планами росії, конкретними планами. Ми разом маємо цьому протидіяти, маємо працювати в єдності, заради справедливого миру", - сказав Зеленський.

За його словами, найближчим часом лідери держав отримають запрошення на саміт. "Це справді важливо, й не лише для України, щоб світова більшість була на саміті. Чим активнішим світ буде зараз у відновленні справедливого миру для України, тим імовірніше, що інші у світі не стануть жертвами таких агресій", - сказав Зеленський.

За його словами, "в червні на саміті ми почнемо узгодження перших засад миру та запропонуємо загальне бачення, як мир має запрацювати. Саме тому кожен важливий, кожна нація, кожен лідер".

"Африка має бути представлена, почута під час вирішення глобальних справ, і не тільки в питаннях продовольчої безпеки", - зазначив Зеленський, додавши, що "Латинська Америка має брати участь у вирішенні глобальних справ. Азія, Австралія і Тихоокеанський регіон, Європа, Північна Америка - немає таких державних кордонів і природних бар'єрів, які зупинили би поширення радіації".

"Я прошу всіх вас посприяти тому, щоб світ справді був у єдності на саміті у Швейцарії", - звернувся Зеленський до дипломатів.

"Я прошу вас поширювати у ваших країнах правду про війну, про російський терор, а також допомагати посилювати наше ППО. Кожен лідер, кожна держава і кожен посол, які допомагають нам із ППО, є не тільки рятівниками життя, а й тими, хто зменшує російську спокусу воювати. Що менше Кремль досягатиме терором, то більше вони будуть зацікавлені в пошуку миру. Ми маємо змусити росію до цього", - заявив Зеленський.

Зеленський, Саміт миру
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