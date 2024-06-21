Зеленський: За цей тиждень до комюніке Саміту миру приєдналися ще шість країн

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

"За цей тиждень до комюніке Саміту миру приєдналися ще шість учасників. І наша команда працює, щоб нових підписів стало більше", - пише Зеленський.

Він наголосив на важливості, щоб кожна частина світу, кожна країна й кожен лідер, які поважають міжнародне право, могли проявити себе у наближенні миру та відновленні повної дієвості цілей і принципів Статуту ООН.

"Перший Саміт миру показав, що відновити всі аспекти безпеки та справжній мир можливо. Але для цього потрібна єдність світу. Працюємо заради такої єдності. Дякую всім, хто допомагає!", - додав він.