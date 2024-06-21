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Зеленський: Тиск на ворога потрібно посилювати всіма методами

24.06.2024 / 10:12
російський терор не збавляє обертів, тому тиск на ворога потрібно посилювати всіма методами.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський у Телеграмі, передає Укрінформ.

Глава держави зауважив, що сьогодні українські воїни збили вже дві російські ракети «Калібр», вчора – 12 російських ракет і 13 ударних безпілотників.

«І так – щоночі, щодня. російський терор не збавляє обертів, а отже, ми повинні збільшувати наш тиск – усіма методами і разом із партнерами. У нас достатньо рішучості знищувати терористів на їхній території – це справедливо. І потрібна така ж рішучість і від наших партнерів. Ми можемо зупинити росію. Разом з усіма у світі, хто цінує життя, ми це зробимо», - заявив Зеленський.

Зеленський
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