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Зеленський: У Саміті миру візьмуть участь понад 100 країн світу

03.06.2024 / 17:27
Участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії вже підтвердили 106 країн світу. У тому числі, на саміт приїдуть 70-75 лідерів держав.

Про це під час спілкування з представниками ЗМІ на полях конференції "Діалог Шангрі-Ла" розповів президент Володимир Зеленський.

За його словами, підтвердили свою участь у саміті також Сполучені Штати Америки. Однак, поки невідомо, чи приїде президент Джо Байден.

"Але в будь-якому випадку я думаю, що у нас є шанс, що президент буде. Головне, що США підтвердили участь на найвищому рівні. Що стосується Китаю, то він не підтвердив свою участь на будь-якому рівні", - сказав Зеленський.

За його словами, США нині мають контакти з деякими державами та заохочують їх брати участь у Саміті миру. Натомість Китай працює над тим, щоб країни не приїжджали на саміт.

Зеленський також додав, що Україна запросила на саміт миру і Палестину, й Ізраїль.

"Ми запросили всі країни на наш саміт. Ми готові чути кожну думку. Не запрошеними були представники росії", - зазначив Зеленський.

Зеленський, Саміт миру
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