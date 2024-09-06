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Зеленський: Мир для України й справедливе закінчення цієї війни - це щоденна й дуже копітка робота

11.09.2024 / 09:10
Президент України Володимир Зеленський представив новопризначеного главу Міністерства закордонних справ України Андрія Сибігу й заявив, що одним з пріоритетів роботи дипломатів має стати проведення результативного другого Саміту миру вже цього року.

"Цього року нам потрібен результативний другий Саміт миру. Це означає максимальне залучення світу до виконання Формули миру й максимальне посилення наших позицій, щоб зробити реальним справедливий процес відновлення миру", - сказав Зеленський.

За словами президента, мир для України й справедливе закінчення цієї війни - не просто історична місія, а щоденна й дуже копітка робота. "Я впевнений, що Україна здатна виконати таку роботу - перемогти в цій війні та забезпечити мир", - зазначив він.

Ще одним пріоритетом Зеленський назвав підвищену увагу до країн - сусідів України.

"Ми розуміємо, як складно триває політичний процес, наприклад, зараз у Польщі. Тим більше, що там невдовзі розпочнеться новий виборчий процес. Ми розуміємо ситуацію в Угорщині, ми розуміємо ситуацію в Словаччині, в Молдові, в Румунії. Усе це потребує делікатності, наполегливості та захисту українських інтересів, а також наших спільних інтересів із сусідами", - зазначив глава держави.

Президент також наголосив, що Україну мають чути й знати в усіх регіонах світу. Для цього вже багато зроблено, але потрібно ще більше. Зокрема, він акцентував увагу на посиленні роботи в Латинській Америці, Африці, країнах Азії.

Важливим питанням є нагальні потреби фронту й забезпечення стійкості всієї держави. Оголошувані оборонні пакети мають постачатися максимально оперативно.

"Забезпечення фронту, спільне оборонне виробництво... посилення санкцій проти Росії та використання російських активів заради українського захисту, підтримка наших спільнот за кордоном", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що стандартом для дипломатичних працівників України за кордоном має бути глибоке розуміння країни перебування. Саме так має функціонувати представництво Української держави за кордоном.

Своєю чергою Сибіга запевнив, що відомство наполегливо, принципово й активно працюватиме: там, де потрібно - дипломатично, а де потрібно - жорстко.

Зеленський, Саміт миру
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