Кабмин перейменував два міністерства

Про це йдеться у відповідній постанові уряду №1028.

Так, Кабмін постановив перейменувати Міністерство культури та інформаційної політики на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

В свою чергу Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури називатиметься Міністерством розвитку громад та територій.

Також, згідно з постановою, обом міністерствам необхідно буде забезпечити у двотижневий строк підготовку і подання Кабінетові міністрів пропозицій щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови.