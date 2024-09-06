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Кабмин перейменував два міністерства

10.09.2024 / 16:25
Кабінет міністрів України перейменував Міністерство культури та інформаційної політики та Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Про це йдеться у відповідній постанові уряду №1028.

Так, Кабмін постановив перейменувати Міністерство культури та інформаційної політики на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

В свою чергу Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури називатиметься Міністерством розвитку громад та територій.

Також, згідно з постановою, обом міністерствам необхідно буде забезпечити у двотижневий строк підготовку і подання Кабінетові міністрів пропозицій щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови.

Кабмін
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