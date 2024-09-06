Сирський розповів, як Сили оборони перенесли бойові дії на територію ворога

Про це він розказав в інтерв'ю CNN.

"По-перше, ворог, російські війська раніше мали намір використати Курський напрямок як плацдарм для подальших операцій проти наших військ. 10 травня вони розпочали наступ на Харківському напрямку, а буквально через кілька днів планували завдавати удару і просунутися на Сумському напрямку, використовуючи Курський напрямок і території Курської області як плацдарм для подальших дій проти нашої держави, проти наших збройних сил, які там знаходяться", – розповів Сирський.

За його словами, зазнавши втрат на Харківському напрямку, росіяни "застрягли у своєму наступі" і фактично перейшли до оборони у Вовчанську. Ворог зупинився в районі Глибокого, в районі Липців, і тих військ, які йшли в наступ на Харківському напрямку, вже не вистачало. Після цього окупанти поступово почали перекидати ті частини, які знаходилися в Курській області, на Сумському напрямку, на Харківський напрямок.

"Таким чином, наступ на Сумському напрямку не відбувся. Але вони продовжували розглядати цей напрямок, цей плацдарм для подальших своїх дій", – зазначив Головнокомандувач.

Крім того, наголосив Сирський, росіяни продовжували щодня обстрілювати українські населені пункти, що призводило до втрат серед мирного населення.

"Так тривало до травня, а в травні відбулася значна активізація. Вже тоді було зрозуміло, що ця затримка тимчасова", – пояснив він.

Сирський також додав: "Для нас цей напрямок завжди був загрозою. Тому, оцінюючи свої можливості, ми обирали найслабше місце в обороні противника, в структурі противника. І був обраний цей напрямок. Це зменшило загрозу наступу ворога. Ми не дали їм можливості діяти. Ми перенесли бойові дії на територію ворога, щоб він відчув те, що відчуваємо ми щодня. І створили власну зону безпеки в Курській області".

Також, звернув увагу Головнокомандувач, ЗСУ взяли достатню кількість полонених і створили "обмінний фонд" для того, щоб звільняти українських військовослужбовців, які перебувають у полоні.