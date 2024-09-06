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Гроссі: Допоки існує загроза для безпеки ЗАЕС, її реактори мають лишатися у стані "холодної зупинки"

10.09.2024 / 11:14
Допоки існує загроза для безпеки тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, її реактори мають лишатися у стані "холодної зупинки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною. Регулярні вибухи, атаки безпілотників, обстріли, неодноразові перебої з зовнішнім електропостачанням, серед інших проблем, підвищують ризик ядерної аварії", - заявив Гроссі.

Він нагадав, що 11 серпня всередині однієї з градирень станції спалахнула пожежа і через отримані пошкодження її, ймовірно, доведеться знести.

"Наразі градирні не потрібні як частина механізму охолодження, оскільки всі шість реакторних блоків ЗАЕС залишаються в стані холодної зупинки. Відповідно до рекомендацій агентства, є зрозумілим, що жоден реактор не буде перезапущено доти, доки конфлікт продовжуватиме загрожувати ядерній та фізичній ядерній безпеці станції", - наголосив гендиректор МАГАТЕ.

За його словами, продовження роботи агентства на ЗАЕС залишається важливою для зменшення ймовірності ядерної аварії.

Гроссі, ЗАЕС, МАГАТЕ
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