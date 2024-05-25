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Зеленський: Китай допомагає зусиллям рф у зриві Саміту миру

03.06.2024 / 14:21
Президент України Володимир Зеленський звинувачує Китай у тиску на інші країни для того, щоб вони не брали участь у майбутньому Саміті миру.

Про це він сказав на пресконференції в межах оборонному форуму Shangri-La в Сінгапурі, його цитує AP, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, цими діями Китай допомагає зусиллям рф у зриві заходу у Швейцарії.

"росія, використовуючи китайський вплив у регіоні, використовуючи також китайських дипломатів, робить все, щоб зірвати мирний саміт", – сказав він.

"На жаль, це прикро, що така велика незалежна потужна країна, як Китай, є інструментом в руках путіна", додав Зеленський.

Китай, Зеленський
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