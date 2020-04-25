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Федоров: Компанії, у структурі власності яких є резиденти рф, не зможуть бути резидентами Дія.City

25.04.2024 / 13:19
Завдяки законопроєкту № 9319, який парламент вже ухвалив у першому читанні, Дія.City стане доступнішим для стартапів.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

«Навіть найменші технологічні компанії зможуть ставати резидентами Дія.City. Для них будуть доступні найкращі в Європі податкові ставки та всі інструменти для масштабування й залучення інвестицій», - заявив очільник Мінцифри.

Окрім того, він наголосив на важливій нормі законопроєкту про "російський слід у компаніях".

«Після ухвалення законопроєкту компанії, у структурі власності яких є резиденти рф, не зможуть бути резидентами Дія.City. Незалежно від того, де вони зараз живуть», - підкреслив Федоров.

Федоров, Дія.City
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