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МОН подовжило навчальний рік у школах на один місяць

25.04.2024 / 12:16
Міністерство освіти України подовжило навчальний рік у школах на один місяць. Літні канікули розпочнуться з 29 червня. Це допоможе подолати освітні прогалини, які утворилися через повномасштабну війну.

Про це стало відомо з постанови Кабінету міністрів № 782 від 28 липня 2023 року.

Міністерство освіти України оголосило, що літні канікули цього року розпочнуться з 29 червня і триватимуть до 31 серпня. Це рішення було прийнято для вирішення проблем з навчанням, які виникли внаслідок війни.

Школи мають право самостійно встановлювати дати початку та завершення канікул, проте більшість з них планують закінчити навчальний рік 31 травня. Також у червні можуть проходити додаткові заняття та атестація для учнів.

МОН, навчальний рік
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