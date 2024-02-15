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МОН: Заклад освіти самостійно визначає тривалість навчального року

16.02.2024 / 09:10
Міністерство освіти і науки заявляє, що заклад освіти самостійно визначає тривалість навчального року, спираючись на встановлені урядом дати, визначає дати канікул, необхідність і день проведення свята останнього дзвоника.

"Під час дії воєнного стану тривалість навчального року встановлює Кабінет Міністрів України. Так, постановою від 28 липня 2023 р. №782 він визначив, що 2023/2024 навчальний рік триває з 1 вересня 2023 до 28 червня 2024 року. Водночас це не суперечить призупиненій у дії частині 3 статті 10 закону України "Про повну загальну середню освіту", згідно з якою навчальний рік закінчується не пізніше 1 липня. Тобто, як і раніше, навчальний рік триває до кінця червня (29‒30 червня цьогоріч - вихідні)", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що, згідно з цим законом, педагогічна рада закладу освіти визначає структуру і тривалість навчального року, тобто дату завершення занять, періодичність і тривалість канікул. "Вона має орієнтуватися на час, передбачений освітньою програмою, обсяг навантаження в навчальному плані та враховувати вікові особливості, фізичний, психічний та інтелектуальний розвиток дітей, особливості регіону тощо. Сумарна кількість календарних днів канікул протягом навчального року має становити щонайменше 30", - додали у відомстві.

У Міносвіти констатували, що для того, щоб визначити дату завершення освітнього процесу та форми його організації влітку, педагогічні ради та керівники шкіл мають враховувати й те, наскільки навчання в умовах війни вплинуло на учнів, чи мають вони освітні втрати та які активності будуть найбільш дієвими для їх подолання.

Крім того, в міністерстві повідомили, що в червні школи можуть продовжити стандартний освітній процес, проводити додаткові заняття, консультації, екскурсії.

МОН, навчальний рік
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