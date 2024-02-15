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Експерт: путін марить. Марить про підписання другої Ялтинської угоди щодо переділу світу

16.02.2024 / 10:12
рф на поточний рік спланувала в своєму бюджеті на армію 120 млрд доларів. Тож якщо розглядати посилення бойових можливостей країн НАТО, то запрограмовані 2% від ВВП на озброєння – зовсім не багато.

Як передає Укрінформ, про це полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов заявив у ефірі Українського Радіо.

"Тут треба розуміти, якої мети ми хочемо досягти. Справа в тому, що недарма чимало відомих західних експертів, політиків наголошує на тому, що колективна Європа має від 3 до 6-8 років перш ніж станеться перша збройна сутичка між армією рф та армією країн, які входять до Північно-Атлантичного Альянсу. Тобто, якщо розглядати посилення бойових можливостей країн НАТО через цю призму, то звісно, що 2% від ВВП на озброєння – це не так багато", - сказав Селезньов.

За його словами, рф на поточний рік спланувала в своєму бюджеті на армію 120 млрд доларів - кошти чималі, і путін абсолютно не приховує своїх планів.

"путін марить. Він марить про підписання другої Ялтинської угоди щодо переділу світу. І я думаю, що над цим кейсом він буде далі працювати. А отже ресурси, які мають бути спрямовані на те, щоб армії країн НАТО стали потужнішими, повинні бути досить серйозними та масштабними", - зазначив полковник запасу.

Військовий експерт вважає, що це важливо ще й на тлі заяв Дональда Трампа, досить імовірного кандидата в президенти США, щодо виходу США зі складу НАТО. Тож країни альянсу "можуть опинитися сам на сам з тією загрозою, яку нині створює москва та її сателіти".

Стосовно підсумків чергового, 19-го засідання "Рамштайну" Селезньов висловив думку щодо "обнадійливих новин": "За підсумками "Рамштайну" ми не почули конкретних цифр щодо обсягів і термінів поставки артилерійського озброєння та боєприпасів. Але сподіваюся, що це зроблено виключно з метою, щоб ворог знав чим менше, а всі ці процеси законтрактовані і обговорені за лаштунками. Тому я думаю, що ми будемо мати відповідні ресурси".

путін, Селезньов
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