Створює передумови для стратегічних проблем рф: Буданов і Самусь прокоментували потоплення російського ВДК

По ВДК було завдано ударів п’ятьма дронами Magura, а сам російський корабель був завантажений і виконував перевезення.

Про це у коментарі Фактам ICTV розповів начальник ГУР МО Кирило Буданов та заступник директора українського Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

За даними з відкритих джерел, у складі Чорноморського флоту росії було сім великих десантних кораблів станом на початок повномасштабної російсько-української війни.

Ще шість ВДК були перекинуті до Чорного моря з інших флотів, коли росія нібито збиралась провести навчання напередодні вторгнення у лютому 2022 року.

Йдеться про такі судна:

ВДК Ямал;

ВДК Азов;

ВДК Орск;

ВДК Николай Фильченков;

ВДК Петр Моргунов;

ВДК Королев;

ВДК Калининград;

ВДК Георгий Победоносец.

Протягом повномасштабної війни було знищено чи пошкоджено п’ять російських ВДК.

Саратов — знищений у березні 2022;

Оленегорский горняк — пошкоджений у серпні 2023;

Минск — пошкоджений у вересні 2023;

Новочеркасск — знищений у грудні 2023;

Цезарь Куников — знищений 14 лютого 2024.

За словами Самуся, українській розвідці відомо не лише про те, скільки кораблів росіяни мають у Чорному морі, але й те, “скільки у кожного матроса в кишені грошей”.

«Щоб було зрозуміло, Чорноморський флот колись був поділений між Україною та росією. І бази, які використовувались радянським ЧФ, потім використовувались українськими ВМС. Потім, коли була окупація, то, звісно, повна інформація про кораблі, склад і подібні речі залишилась, і наша розвідка знає це достеменно. І скільки конкретно кораблів (має росія, – Ред.), звісно, відомо», – каже він.

Після того як на початку повномасштабного вторгнення задум росіян висадити свій десант на узбережжі Одеси та окупувати ще одне українське місто провалився, ВДК фактично дрейфували в Чорному морі та стримували пересування України в акваторії.

За словами Самуся, завданнями, які стояли і стоять перед російськими великими десантними кораблями, залишаються:

блокада українських територіальних вод;

блокада навігації;

і, за відповідних умов, висадка десанту.

Військовий експерт додає, що ці кораблі призначені насамперед для висадки морського десанту. Водночас вони можуть використовуватись для перевезення і висадки, зокрема, техніки, зброї та боєприпасів.

«Ці кораблі є універсальними, вони можуть перевозити 10-12 танків і до 300 військовослужбовців морської піхоти. Це досить потужна одиниця флоту», – каже він.

Михайло Самусь додає, що російські ВДК активно використовувались для забезпечення логістики армії рф після тимчасового виведення з ладу Кримського мосту.

«Ці кораблі забезпечували, зокрема, і логістику Чорноморського флоту і взагалі окупаційного контингенту», – каже він.

Водночас знищення таких кораблів має стратегічний характер для України, оскільки у разі виведення з ладу усіх подібних ВДК рф у Чорному морі, а також Кримського мосту може статись суттєве ускладнення для окупантів у забезпеченні російських сил, а також, наприклад, евакуації особового складу.

На думку Самуся, пожежа та вибухи на кораблі Цезар Куніков можуть бути пов’язані із перевезенням на ВДК саме боєприпасів чи техніки.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі Фактам ICTV заявив, що корабель був завантажений і віз вантаж з Новоросійська в Севастополь. Саме на переході по ВДК було завдано удару.

Буданов додає, росіяни продовжують рятувальну операцію, хоча й не мають значних успіхів.

«Екіпаж становить 90 осіб. Скільки з них вдалося врятувати — точну цифру зможемо сказати трошки згодом, оскільки пошуково-рятувальна операція росіян все ще триває. Вони шукають вцілілих, як їм здається. Поки що результати не дуже», – каже Буданов.

Водночас Самусь має сумніви щодо того, що на ВДК Цезар Куніков могли перевозитись ударні безпілотники Shahed-131/136, оскільки для цього існує транспортний зв’язок через Кримський міст, а запускати їх безпосередньо з корабля не є практичним, оскільки на кораблі немає для цього місця.

«У цього корабля всередині величезний танковий док, звідки і відбувається висадка десанту. А палуба в нього не така, як в авіаносця. З десантного корабля їх (БпЛА Shahed, – Ред.) недоцільно запускати», – каже експерт.

Військовий експерт вказує, що кораблі типу ВДК Цезар Куніков створювались у Гданську, що в Польщі. Після цього ані Радянський Союз, ані росія не випускала подібних суден.

«Все це унікальні машини, як, наприклад, (стратегічні бомбардувальники, – Ред.) Ту-22М3. Тобто все – знищили і забули. Тому і кажуть, що кожен знищений такий корабель – це втрата унікальних можливостей росії. Ще після кількох подібних ударів росія залишиться без десантних кораблів, що стане страшним стратегічним ударом, оскільки вони стягнули в Чорне море судна з інших флотів. Це вдарить ще й по інших флотах. Це дійсно для росії проблема і втрата унікальних кораблів», – каже він.

Самусь додає, що перекинути додаткові кораблі з інших флотів росія не зможе, оскільки використовувати для цього суходіл не є можливим, як і перекидати їх вузькими каналами.

Військовий аналітик Майкл Кларк у коментарі Sky News заявив, що удар по російському десантному кораблю показує, що росія “не може безпечно використовувати західну частину Чорного моря”.

«Це хороший удар для українців і поганий для росіян, тому що він підкреслює той факт, що вони не можуть безпечно використовувати західну частину Чорного моря», – сказав він.

За його словами, тепер українці відчувають, що західна частина моря більш-менш належить їм, “що дуже важливо для збереження їхніх торговельних шляхів до Середземного моря”.

Він додає, що це збільшує стратегічні важелі впливу України.

Що відомо про знищення ВДК Цезар Куніков

14 лютого українські військові оприлюднили кадри, на яких видно, що російський військовий корабель був атакований і потоплений кількома військово-морськими безпілотниками.

Як згодом у коментарі Фактам ICTV підтвердив начальник ГУР МО Кирило Буданов, було застосовано п’ять безпілотників Magura.

На одному з фрагментів відео видно, як морський дрон впритул наближається до лівого борту судна. На наступному кадрі безпілотник рухається до того ж місця, видно, що судно сильно пошкоджене і частково горить.

Масштаб пошкоджень стає зрозумілим з фрагменту відео, знятого з більшої відстані, де корабель охоплений полум’ям і сильно нахилився на лівий борт.

За даними Збройних сил України, операція була проведена Групою 13, спеціалізованим підрозділом Головного управління розвідки Міністерства оборони України.