Войти | Зарегистрироваться
00:10

пятница,
16 февраля
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Мінцифри: Уряд розглядає ідею впровадження системи бронювання, пов'язаної з оплатою податків

15.02.2024 / 16:25
Уряд розглядає ідею впровадження системи бронювання, пов'язаної з оплатою податків. Умовою бронювання може бути сплата податків, у розмірі 6-7 тисяч на місяць.

Як пише delo.ua, про це розповів Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT, у інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, на даний час це лише концепція, але вона активно обговорюється попри те, що конкретних термінів її впровадження, але в Кабміні серйозно ставляться до цієї пропозиції і вона вже пребуває на фінальному ктапі розгляду.

"Вона поки не працює, але ця ідея "витає у повітрі". Я не можу сказати, коли цей план приймуть, але він на розгляді у Кабміні", – заявив він.

Борняков розповів, що згідно з даною концепцією, для підтвердження права на бронювання людина повинна сплачувати щомісячно від 6000 до 7000 гривень податків. Він додав, що передбачаються зміни в звітності, яка має відбуватися щомісяця, а система автоматично фіксуватиме документи, що підтверджують виконання умов бронювання.

Для учасників проекту Дія.City передбачається встановлення вищого порогу доходу.

У Мінцифри нагадали, що в рамках ініціативи Дія.City було встановлено одні з найкращих податкових умов в Європі. За два роки дії проекту Дія.City до нього приєдналися понад 830 резидентів,  понад 62 тисячі айтівців та більше ніж 100 defense tech-компаній.

"Дія.City" є правовим та податковим простором, створеним за сприяння розвитку ІТ-бізнесу в Україні. Проєкт був запущений 8 лютого 2022 року за ініціативи Мінцифри та за участі представників ІТ-індустрії. У межах простору діє комплекс податкових та правових стимулів для розвитку технологічного потенціалу України.

У квітні минулого року уряд дозволив доєднатися до "Дія.City" технологічним компаніям, пов’язаним з виробництвом продуктів для використання в оборонній, промисловій та побутовій сферах, міжнародними платіжними системами та хмарними рішеннями.

мобілізація, Мінцифри, податки, Борняков, Дія.City
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
15 февраля
14 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.