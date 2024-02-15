Юсов: Telegram містить у собі загрози для безпеки України

Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в Медіацентрі Україна.

За його словами, всі загрози, які Telegram несе в суспільство, цілком реальні і питання здебільшого викликає сама платформа, а не користувачі, які використовують її.

"Йдеться не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи. Вона містить у собі цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки інформаційної, безпеки нашої країни. Так, на це питання треба давати відповідь, і я думаю, що це обов'язково відбудеться", — заявив Андрій Юсов.

Окремо представник української розвідки додав, що йому хотілося б мати відповіді на всі запитання і загалом мати чарівну кнопку, яка могла б вимикати все, що несе за собою загрозу. На жаль, поки що це неможливо.

У зв'язку з цим, каже далі Андрій Юсов, Україна змушує вибудовувати комунікацію з адміністраціями всіх платформ і Telegram не є винятком.

"З кимось це виходить краще вирішувати, з кимось складніше. З Telegram виходить найважче. Це постійна робота, багаторівнева: як на території самої платформи шляхом створення контенту, який би руйнував міфи, роз'яснював і покривав цільову аудиторію, так і робота з точки зору унормування діяльності цих майданчиків. Усі ці заходи вживаються, але роботи ще дійсно багато", — підсумував представник ГУР.