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Джапарова: Ми ведемо великі перемовини про те, щоб запустити трибунал по агресії

15.02.2024 / 11:14
Джапарова: Ми ведемо великі перемовини про те, щоб запустити трибунал по агресії
Україна веде активні перемовини про те, що запустити трибунал по російській агресії. Наразі вже є група країн, яка підтримує це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу заступницю міністра закордонних справ України Еміне Джапарову в ефірі FREEДОМ.

"Класична політика - воювати українцями проти українців. Те, що ми бачимо, коли примусово, або ж іншими способами наших громадян відправляють на війну проти українців", - відзначила Джапарова.

За словами першої заступниці міністра закордонних справ, Україна веде активний трек по захисту своїх прав в судових інстанціях, таких як Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд.

"Ми ведемо великі перемовини про те, щоб запустити трибунал по агресії. Сьогодні є група країн, яка вже підтримує трибунал й перемовини йдуть про модальність цього трибуналу - в якій формі та де він проходитиме. Тобто цей трек із відновлення справедливості вже дуже активний. Так, він трохи довший, але мені здається, що "Нюрнберг 2.0" буде", - додала Джапарова.

Варто пояснити, що Нюрнберзький процес, це міжнародний судовий процес, який проводився проти представників Третього рейху за підготовку та здійснення вторгнень в інші країни та інші злочини під час Другої світової війни.

Джапарова
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