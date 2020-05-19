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Зеленский согласовал назначение Эмине Джапаровой на должность первого замглавы МИД Украины

19.05.2020 / 13:19
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел Украины.

"Президент отметил, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне. Поэтому глава государства согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел", - сказал он в понедельник, 18 мая, на встрече с представителями крымскотатарского народа, сообщает пресс-служба главы государства.

Э.Джапарова в 2002-2003 гг. работала на общественных началах помощницей по вопросам национальных меньшинств в службе первого вице-премьер-министра Украины по гуманитарным вопросам. С марта 2008 года по январь 2010 года занимала должность атташе в отделе социально-гуманитарных вопросов департамента культурного и гуманитарного сотрудничества Министерства иностранных дел Украины. С октября 2015 года по апрель 2016 года - советник министра информационной политики по вопросам информационной политики относительно Крыма. 20 апреля 2016 года была назначена первым замминистра информационной политики Украины.

На парламентских выборах 2019 года баллотировалась от партии "Украинская стратегия Гройсмана" под четвертым номером в списке.

Источник

назначение, МИД, Зеленский, Джапарова
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