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Зеленский хочет предоставлять второе гражданство этническим украинцам из диаспоры

19.07.2019 / 11:21
Киев может начать предоставлять этническим украинцам, живущим за рубежом, второе гражданство - Украины.

Также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах, сообщает Офис президента.

"Со своей стороны президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", - говорится в сообщении.

У Зеленского также прокомментировали и подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства.

"Мы понимаем, что он направлен на наших граждан, которые вынуждены проживать на временно оккупированных территориях. Этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которому руководство России неоднократно декларировало", - подытожили в ОП.

Напомним: президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

o 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

1 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.

Источник 

Донбасс, МИД, двойное гражданство, Зеленский
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