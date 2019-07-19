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Накануне выборов глава юротдела УПЦ напомнил имена авторов антицерковных законопроектов

19.07.2019 / 11:05
Накануне выборов глава юротдела УПЦ напомнил имена авторов антицерковных законопроектов
Протоиерей Александр Бахов Источник: Центр информации УПЦ
Следующий пост в Facebook протоиерей Александр посвятил именам тех, кто продвигал закон о подчиненности религиозных организаций и их регистрации

Накануне выборов в Верховную Раду Украины глава Синодального Юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов напомнил, кто из депутатов инициировал и поддержал законопроекты, направленные против УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ, протоиерей Александр Бахов на своей страница в Фейсбук также призвал верующих голосовать ответственно.

«Голосуй ответственно #4128-д.Скоро выборы, будьте бдительны! Продолжается процесс переодевания и смены декораций!», – написал священник.

Глава Юротдела УПЦ напомнил имена авторов закона о переименовании религиозных организаций – народных депутатов Украины Игоря Бриченко, Ивана Крулько, Ярослава Маркевича, Сергей Высоцкого и Игоря Лапина.

Следующий пост в Facebook протоиерей Александр посвятил именам тех, кто продвигал закон о подчиненности религиозных организаций и их регистрации.

«Не лишним будет напомнить фамилии тех депутатов, которые инициировали и голосовали за антиконституционный законопроект 4128-д о захвате храмов и создании черных регистраторов (Закон 2673-VIII), которые сегодня незаконно уже перерегистрировали около 250 религиозных общин УПЦ», – отметил священнослужитель.

Глава Юротдела УПЦ назвал имена этих депутатов: Николай Княжицкий, Ирина Подоляк и Виктор Еленский.

Источник: Inpress.ua
выборы, УПЦ
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