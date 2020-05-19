Кличко: Киев готов после 22 мая возобновить в обычном режиме работу наземного транспорта

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко

"После 22 мая столица, как и другие регионы страны, начнет следующий этап ослабления ограничений. В частности, при соблюдении регламентов и условий безопасности, начнут работать: промышленные рынки, крупные магазины площадью до 1 тыс. кв. м, спортзалы и фитнесс-центры, кроме бассейнов", - сказал Кличко во время онлайн-пресс-конференции 18 мая.

Также он напомнил, что город планирует после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме.

"Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта. Готов Киев с 25 мая возобновить и работу метро. Мы ждем соответствующее решение правительства", - подчеркнул Кличко.

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