На Херсонщине священнослужители УПЦ передали материальную помощь многодетным семьям

В Херсонской области священнослужители Украинской Православной Церкви посетили многодетных и малоимущих прихожан херсонских храмов.

Они передали им материальную помощь, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Херсонской епархии.

Глава епархиального отдела по социальному служению иеромонах Афанасий (Бурдюх) и глава епархиального юридического отдела Игорь Мокин посетили многодетных и малоимущих прихожан херсонских храмов, которым от Свято-Духовского кафедрального собора и от совета адвокатов Херсонской области была оказана материальная помощь.