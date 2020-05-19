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На Херсонщине священнослужители УПЦ передали материальную помощь многодетным семьям

19.05.2020 / 12:41
На Херсонщине священнослужители УПЦ передали материальную помощь многодетным семьям
Херсонская епархия Источник: Центр информации УПЦ
Глава епархиального отдела по социальному служению иеромонах Афанасий (Бурдюх) и глава епархиального юридического отдела Игорь Мокин посетили многодетных и малоимущих прихожан

В Херсонской области священнослужители Украинской Православной Церкви посетили многодетных и малоимущих прихожан херсонских храмов.

Они передали им материальную помощь, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Херсонской епархии.

Глава епархиального отдела по социальному служению иеромонах Афанасий (Бурдюх) и глава епархиального юридического отдела Игорь Мокин посетили многодетных и малоимущих прихожан херсонских храмов, которым от Свято-Духовского кафедрального собора и от совета адвокатов Херсонской области была оказана материальная помощь.

Источник: Inpress.ua
Херсон, УПЦ
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