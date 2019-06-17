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В Херсонской и Одесской областях духовенство и верующие УПЦ оказали благотворительную помощь больным детям и малообеспеченным семьям

17.06.2019 / 11:59
В Херсонской и Одесской областях духовенство и верующие УПЦ оказали благотворительную помощь больным детям и малообеспеченным семьям
Одесская епархия Источник: Центр информации УПЦ
В Координационном центре епархии нуждающиеся получили продуктовые наборы и материальную помощь

В Херсонской и Одесской областях верующие Украинской Православной Церкви оказали благотворительную помощь больным детям и малообеспеченным семьям.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, 14 июня, епархия, в рамках проведения ежемесячных благотворительных акций традиционно оказала поддержку более 200 малообеспеченным семьям.

В Координационном центре епархии нуждающиеся получили продуктовые наборы и материальную помощь.

В этот же день клирики Одесской епархии в рамках акции ко Всемирному дню донора сдали кровь для пациентов Одесской областной детской клинической больницы. После чего священнослужители посетили детское онкологическое отделение больницы и совместно с юными пациентами и их родителями помолились о скорейшем выздоровлении пациентов. Для детей также подготовили сладкие подарки, а приглашенный духовенством аниматор повеселил детей играми и забавами.

В Херсонской епархии УПЦ настоятель храма Сорока мучеников Севастийских города Херсон протоиерей Виталий Маланий передал подопечным гуманитарного Центра по работе с внутренне перемещенными людьми собранную прихожанами материальную помощь.

Благотворительную помощь регулярно оказывают во всех епархиях Украинской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
Одесса, Херсон, УПЦ
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