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Епископ УПЦ рассказал, почему Троица – это День рождения Церкви

17.06.2019 / 11:48
Епископ УПЦ рассказал, почему Троица – это День рождения Церкви
Епископ Виктор Источник: Центр информации УПЦ
По его словам, именно в лоне Церкви православные христиане имеют возможность черпать благодатные дары Божии, а потому нужно ценить возможность быть ее чадами

Глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) поздравил верующих со Святой Пятидесятницей и напомнил о значении Церкви для каждого христианина.

Как сообщает Центр информации УПЦ, епископ Барышевский Виктор (Коцаба) опубликовал видео-поздравление, на своем YouTube-канале.

«"Кому Церковь не мать, тому Бог – не Отец", – эти слова священномученика Киприана Крафагенского особенно актуализируются сегодня, когда мы празднует Пятидесятницу, Сошествие Святого Духа на апостолов, день рождения и основания Церкви Христовой на земле», – подчеркнул архиерей УПЦ.

По его словам, именно в лоне Церкви православные христиане имеют возможность черпать благодатные дары Божии, а потому нужно ценить возможность быть ее чадами.

«Церковь – это корабль, в котором мы плывем ко спасению. Церковь – это духовная сокровищница, в которой мы черпаем благодатные дары через Таинства, которые укрепляют наши немощные силы человеческие. Церковь – это любящая Мать, в объятиях которой мы чувствуем себя настоящими сыновьями и дочерями. Давайте ценить этот дар, эту возможность», – призвал епископ Виктор.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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