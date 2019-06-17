Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий напомнил о тайне Троицы, описание которой есть в Библии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, в эфире телеканала «Интер» вышел тридцать пятый выпуск еженедельной программы «Слово Предстоятеля».

Накануне праздника Святой Троицы Предстоятель напомнил, что о тайне Живоначальной Троицы мы читаем в Святой Библии и в Новом Завете.

«Яснее и более упоминается о тайне Святой Живоначальной Троицы в Новом Завете. Спаситель жил среди нас, учил нас, что есть Отец Небесный, есть Сын Божий и есть Святой Дух», - отметил Митрополит Онуфрий, упомянув также о явлении Пресвятой Троицы во время Крещения Спасителя на реке Иордан.

По словам Блаженнейшего, Господь создал все, что есть вокруг нас, - «и на каждом творении Господь возложил печать Троичного Божества».

Как отметил владыка, «наиболее понятным творением, в котором очень очевидно выражено печать Троицы, является солнце, а наиболее яркая печать Святой Живоначальной Троицы - на человеке».

«Солнце представляет собой круг, от которого исходят лучи света, которые освещают землю. С лучами сходит солнечное тепло, которое согревает землю и делает ее плодородной. Круг являет собой Небесного Бога Отца, луч, которого постоянно выходит из круга, - Сын Божий, или Слово Божье, а солнечное тепло является образом Духа Святого. Бог один по Божеству, а Троичен в лицах, - объяснил Блаженнейший Митрополит Онуфрий. - Каждый человек украшен Божественным образом. В чем смысл Божественного образа? Это ум человека. Разум человека имеет свойство постоянно рожать мнение, которое может заставить человека или себя что-то сделать. Разум - это образ Бога Небесного Отца; мнение, постоянно рождается от ума, - Сын Божий, который постоянно рождается от Отца и сила, которую несет мнение, является образом Бога Духа Святого».

Предстоятель призвал заботиться о том, чтобы образ Троичного Божества, который есть в каждом человеке, был не поврежден.

«Когда он не поврежден, то мысли, которые рождаются от нашего ума, несут добрую и светлую энергию, которая просвещает нас, умиротворяет нас, сеет согласие, мир и терпение вокруг нас», - подытожил он.