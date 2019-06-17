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В Кривом Роге митрополит Ефрем принял участие в митинге-реквиеме памяти погибших воинов АТО

17.06.2019 / 10:59
В Кривом Роге митрополит Ефрем принял участие в митинге-реквиеме памяти погибших воинов АТО
Митинг-реквием Источник: Центр информации УПЦ
14 июня закреплено и установлено Уставом территориальной громады Кривого Рога, как День чествования участников антитеррористической операции и организации объединенных сил на востоке Украины

В Кривом Роге 14 июня состоялся памятный митинг-реквием по погибшим участникам антитеррористической операции на востоке Украины.  

Почтить всех почивших, которые выполняли свой гражданский и воинский долг на востоке нашего государства прибыл митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и пресс-службу епархии.

«Тысячи наших земляков стали на защиту независимости и целостности территориальных границ нашего государства. Более 6000 криворожан прошли испытания войной, добросовестно выполняя свой гражданский долг, к сожалению, не всем им суждено вернуться живыми домой. Недавно Кривой Рог потерял 151-го нашего земляка. Неизвестной остается судьба тех, кто попали в плен», - отметили в епархии.

Присутствующие на митинге-реквиеме молитвенно почтили погибших бойцов минутой молчания, после чего все желающие возложили цветы к памятнику военнослужащим, погибшим при исполнении военных обязанностей в зоне АТО.

«Хочется пожелать жителям нашего города, которые выполняют свой долг в зоне проведения антитеррористической операции и организации объединенных сил на востоке Украины, а также тем, кто находится в плену или пропали без вести, чтобы они вернулись домой живыми, пусть матери дождутся своих детей, жены - мужей, а дети - родителей. Пусть на территории Украины снова воцарятся мир, согласие и добро!», - говорится в сообщении епархиальной пресс-службы.

14 июня закреплено и установлено Уставом территориальной громады Кривого Рога, как День чествования участников антитеррористической операции и организации объединенных сил на востоке Украины. Эта дата была выбрана не случайно, ведь именно в этот день в 2014 году произошла трагедия - в небе над Луганском был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. На борту самолета находилось 49 украинских военнослужащих, в том числе и из Кривого Рога. В результате катастрофы все погибли.

Источник: Inpress.ua
Кривой Рог, УПЦ
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