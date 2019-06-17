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В Луке-Мелешковской на Винниччине сторонники ПЦУ пытались захватить храм УПЦ во время богослужения

17.06.2019 / 10:48
В Луке-Мелешковской на Винниччине сторонники ПЦУ пытались захватить храм УПЦ во время богослужения
Попытка захвата храма Источник: Центр информации УПЦ
Поскольку в этот день была Троицкая родительская суббота, прихожане храма не мешали активистам заходить на территорию церковного двора

В селе Лука-Мелешковская Винницкой области 15 июня активисты Православной Церкви Украины совершили попытку силового захвата Преображенского храма Украинской Православной Церкви.

Сторонники ПЦУ во главе со священником Виктором Чверкуном появились на территории храма утром, когда в храме происходило богослужение, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел и пресс-службу Винницкой епархии.

Поскольку в этот день была Троицкая родительская суббота, прихожане храма не мешали активистам заходить на территорию церковного двора, думая, что они собираются совершать панихиду. Однако, как только активисты собрались в большом количестве, несколько агрессивно настроенных женщин и мужчин подошли к дверям храма и стали требовать, чтобы прихожане впустили их внутрь.

Получив отказ, активисты начали провоцировать конфликт, оскорблять и нецензурно высказываться в адрес верующих, несколько раз пытались затеять драку. Объектами агрессии активистов стали священники и миряне, которые приехали в Преображенский храм для поддержки местной религиозной общины. Так, сторонниками ПЦУ было совершено нападение на протоиерея Валерия Швеца и Петра Чаплинского и верующих, которым нанесли телесные повреждения. Несмотря на это, духовенству и верующим удалось не допустить захвата храма. Видя, что запланированная провокация не удалась, активисты совершили импровизированную провокацию: оставив церковный двор, они в нескольких местах перекрыли въезды и выезды из села.

Сейчас ситуация стабилизировалась, но в епархии задаются вопросами: «могут ли настоящие верующие совершать провокации в поминальные дни? Или чего стоят обещания местных властей, которые сначала гарантируют недопущение силовых акций, а потом оказываются бессильными перед преступными намерениями агрессивно настроенных людей?».

Источник: Inpress.ua
Винницкая область, УПЦ
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